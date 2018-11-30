Азербайджан приобретет авиационные бомбы у Пакистана

Пакистан поставит в Азербайджан авиабомбы различного назначения, сообщили в пакистанской госкомпании Global Industrial & Defence Solutions (GIDS).
«Мы готовимся к экспорту авиационных бомб различного назначения в Азербайджан. Нами уже была проведена презентация авиабомб и навигационных комплектующих к ним для ВВС Азербайджана», - сказал представитель GIDS азербайджанскому журналу «AzeriDefence».
По его словам, бомбы способны «с высокой точностью уничтожить железобетонные бетонные укрытия и фортификационные сооружения противника» и могут сбрасываться как с натовских, так и с советских/российских самолетов.
«Мы также готовы к сотрудничеству с министерством оборонной промышленности Азербайджана по вопросу (совместного – ИФ) производства авиационных бомб. В этой связи уже проведены встречи с азербайджанской стороной»,- отметил он.
Ф.Исазаде
В Азербайджане остаются неисполненными около 400 тыс. судебных решений по кредитам - ABA
Банки в Азербайджане испытывают трудности с кредитованием реального сектора - ABA
Парламент Азербайджана принял поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие серьезные изменения в налоговой системе
Министры образования, торговли и финансов США заработали больше других в администрации Трампа в 2017 году
В Азербайджане с 2006г по госзаказу снято более 300 фильмов и различной кинопродукции
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Россия не станет ограничивать украинцам въезд - Клинцевич
Бельгия нарушила законодательство ЕС, продлив эксплуатацию АЭС - генадвокат Европейского суда
Грузинский премьер предостерег не согласную с итогами президентских выборов оппозицию от "революционных сценариев"
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
В азербайджанской Гяндже прошел фестиваль «Культура народов России и мира»
Bakcell запустил Онлайн Чат в мобильном приложении «Мой Bakcell»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»