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Оборона 30.11.2018 13:18

Азербайджан приобретет авиационные бомбы у Пакистана

Пакистан поставит в Азербайджан авиабомбы различного назначения, сообщили в пакистанской госкомпании Global Industrial & Defence Solutions (GIDS).

«Мы готовимся к экспорту авиационных бомб различного назначения в Азербайджан. Нами уже была проведена презентация авиабомб и навигационных комплектующих к ним для ВВС Азербайджана», - сказал представитель GIDS азербайджанскому журналу «AzeriDefence».

По его словам, бомбы способны «с высокой точностью уничтожить железобетонные бетонные укрытия и фортификационные сооружения противника» и могут сбрасываться как с натовских, так и с советских/российских самолетов.

«Мы также готовы к сотрудничеству с министерством оборонной промышленности Азербайджана по вопросу (совместного – ИФ) производства авиационных бомб. В этой связи уже проведены встречи с азербайджанской стороной»,- отметил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПАКИСТАН, АВИАБОМБЫ, ПОСТАВКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]