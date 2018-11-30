Азербайджан приобретет авиационные бомбы у Пакистана

Пакистан поставит в Азербайджан авиабомбы различного назначения, сообщили в пакистанской госкомпании Global Industrial & Defence Solutions (GIDS).

«Мы готовимся к экспорту авиационных бомб различного назначения в Азербайджан. Нами уже была проведена презентация авиабомб и навигационных комплектующих к ним для ВВС Азербайджана», - сказал представитель GIDS азербайджанскому журналу «AzeriDefence».

По его словам, бомбы способны «с высокой точностью уничтожить железобетонные бетонные укрытия и фортификационные сооружения противника» и могут сбрасываться как с натовских, так и с советских/российских самолетов.

«Мы также готовы к сотрудничеству с министерством оборонной промышленности Азербайджана по вопросу (совместного – ИФ) производства авиационных бомб. В этой связи уже проведены встречи с азербайджанской стороной»,- отметил он.

Ф.Исазаде