В МВД Белоруссии заявляют об окончательном согласовании проекта соглашения о взаимном признании виз с Россией

Минск и Москва окончательно согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в пятницу.
"Все окончательно согласовали", - сказал А.Бегун.
"Обе стороны внесут соглашение на внутригосударственные процедуры с общим намерением подписать его 13 декабря в Бресте (на заседании Совета министров Союзного государства - ИФ)", - добавил собеседник он.
На прошлой неделе о высокой степени готовности этого документа и возможности его подписания 13 декабря заявили главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров.
При этом В.Макей отмечал, что при подготовке соглашения важно избежать контроля на внутренней границе двух государств. "Главная задача - избежать контроля на внутренней границе, это важно в контексте транзитной составляющей", - сказал министр иностранных дел Беларуси.
В пятницу в Бресте состоялось заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, на котором в том числе обсуждался вопрос подготовки данного соглашения.
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