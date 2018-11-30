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СНГ 30.11.2018 16:47

В МВД Белоруссии заявляют об окончательном согласовании проекта соглашения о взаимном признании виз с Россией

Минск и Москва окончательно согласовали проект межправительственного соглашения о взаимном признании виз, сообщил агентству "Интерфакс-Запад" начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун в пятницу.

"Все окончательно согласовали", - сказал А.Бегун.

"Обе стороны внесут соглашение на внутригосударственные процедуры с общим намерением подписать его 13 декабря в Бресте (на заседании Совета министров Союзного государства - ИФ)", - добавил собеседник он.

На прошлой неделе о высокой степени готовности этого документа и возможности его подписания 13 декабря заявили главы внешнеполитических ведомств Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров.

При этом В.Макей отмечал, что при подготовке соглашения важно избежать контроля на внутренней границе двух государств. "Главная задача - избежать контроля на внутренней границе, это важно в контексте транзитной составляющей", - сказал министр иностранных дел Беларуси.

В пятницу в Бресте состоялось заседание межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций по проведению согласованной миграционной политики в Союзном государстве, на котором в том числе обсуждался вопрос подготовки данного соглашения.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ВИЗЫ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]