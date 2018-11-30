Около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли в пятницу жизненно важный для автомобильного движения в Брюсселе перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, создав огромную пробку близ квартала учреждений ЕС, сообщил телеканал RTBF.

Телеканал предполагает, что блокировка движения может стать началом более крупных событий

В течение недели СМИ Бельгии сообщали противоречивые сведения о возможности такой манифестации. Одни лидеры "желтых жилетов" ее объявляли, другие опровергали. Но официальных обращений к властям не было.

Тем не менее, уточняет RTBF, полиция приготовилась к возможной масштабной манифестации.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.