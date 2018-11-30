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Дальнее зарубежье 30.11.2018 17:01

В Брюсселе началась несанкционированная манифестация "желтых жилетов"

Около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли в пятницу жизненно важный для автомобильного движения в Брюсселе перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, создав огромную пробку близ квартала учреждений ЕС, сообщил телеканал RTBF.

Телеканал предполагает, что блокировка движения может стать началом более крупных событий

В течение недели СМИ Бельгии сообщали противоречивые сведения о возможности такой манифестации. Одни лидеры "желтых жилетов" ее объявляли, другие опровергали. Но официальных обращений к властям не было.

Тем не менее, уточняет RTBF, полиция приготовилась к возможной масштабной манифестации.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, ТОПЛИВО, ЦЕНА, ПРОТЕСТЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]