Около сотни представителей бельгийского движения "желтых жилетов" перекрыли в пятницу жизненно важный для автомобильного движения в Брюсселе перекресток авеню Дез Ар и улицы Луа, создав огромную пробку близ квартала учреждений ЕС, сообщил телеканал RTBF.
Телеканал предполагает, что блокировка движения может стать началом более крупных событий
В течение недели СМИ Бельгии сообщали противоречивые сведения о возможности такой манифестации. Одни лидеры "желтых жилетов" ее объявляли, другие опровергали. Но официальных обращений к властям не было.
Тем не менее, уточняет RTBF, полиция приготовилась к возможной масштабной манифестации.
Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.
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