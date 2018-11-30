В Киеве разъяснили, на каких условиях пропустят россиян в страну

Граждане Российской Федерации могут попасть на территорию Украины, если въезжают по дипломатическому паспорту, имеют вид на временное или постоянное проживание или едут из-за болезни или смерти близких, сообщил руководитель пресс-службы Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"На данный момент могу говорить о тех иностранцах, в том числе россиянах, которые имеют дипломатический паспорт, дипломатический статус в Украине и являются обслуживающим персоналом транспортных средств, а также, если граждане имеют, к примеру, вид на временное или постоянное проживание в Украине. Или же это гуманитарный характер поездки, например, из-за смерти или болезни близких, то таким будут разрешать въехать в Украину", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.

А.Демченко также рассказал, что за минувшие сутки на Украину не смогли попасть 75 граждан России.

"За прошедшие сутки, если брать иностранцев, то 140 лиц не пропущено. Чуть менее половины из них это потенциальные незаконные мигранты, 75 - это граждане РФ", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он сообщил, что иностранных граждан, особенно граждан России, при въезде в Украину будут проверять на наличие нарушений украинского законодательства, превышение лимита пребывания на Украине, "посещение оккупированных территорий и причастность к дестабилизационным мерам".

"В соответствии с законодательством о правовом режиме военного положения может быть установлен особый режим въезда/выезда. Это означает, что во время пограничного контроля, который осуществляется усиленно, выделяются группы риска с которыми проводится более детальное интервьюирование граждан. Это касается иностранцев, особенно граждан России", - сказал А.Демченко.

"Совместно с другими правоохранительными органами выясняется, не несут ли такие иностранные граждане потенциальной угрозы, а также их причастность к дестабилизационным мерам ранее. Они проверяются по всем имеющимся базам данных, в том числе Интерпола, если есть правовые основания, и они не могут подтвердить цели поездки в Украину, то таким иностранцам отказывают во въезде в Украину", - пояснил представитель Госпогранслужбы.

По его словам, к мужчинам может быть больше уделено внимания со стороны пограничников, поскольку именно они больше подпадают в группу риска.

При этом Р.Демченко подчеркнул: "Усиленные меры контроля происходят по отношению ко всем. Особенно внимание уделяется гражданам РФ. Конечно, в том случае если туристы едут из других стран, категорично решение об отказе им выноситься не будет. Но в каждом конкретном случае решение принимается во время мер пограничного контроля в пункте пропуска".