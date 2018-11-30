Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где примет участие в саммите G20 и проведет серию встреч с мировыми лидерами

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Буэнос-Айрес, где в пятницу стартует саммит стран "большой двадцатки".

В.Путину предстоят два напряженных рабочих дня, график главы государства в столице Аргентины расписан по минутам.

Президент примет участие в трех заседаниях G20, где будет, в частности, говорить о своем отношении к эскалации торговых войн, односторонним экономическим ограничениям, протекционизму других стран и реформе ВТО, присоединится к двум неформальным саммитам - лидеров объединений БРИКС (Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР) и РИК (Россия, Индия, КНР), а также проведет целую серию двусторонних встреч, самой ожидаемой из которых была встреча с президентом США Дональдом Трампом.

Однако менее чем за сутки до открытия саммита G20 Д.Трамп заявил - путем записи в Твиттере, - что решил отменить переговоры с В.Путиным после изучения материалов об инциденте в Керченском проливе.

"Мы летим в Аргентину. Пока видели только твит и СМИ. Официальной информации не имеем. Если это так, у президента будет пара дополнительных часов в программе для полезных встреч на полях саммита", - сказал накануне "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Еще утром в четверг и Москве, и в Вашингтоне подтверждали российско-американскую встречу на высшем уровне, а сам Д.Трамп сказал, что "сейчас очень хорошее время для такой встречи".

Источник "Интерфакса" в Вашингтоне даже сообщил, что она запланирована около полудня в субботу и продлится более часа, возможно два, и лидеры сами определят ее формат.

Как отмечал помощник президент РФ Юрий Ушаков, "характер беседы, ее содержание и продолжительность полностью зависят от лидеров, они выберут и основные темы для обсуждения". Москва готовила для переговоров президентов России и США три основных блока вопросов: стратегическая стабильность и тематике разоружения, включая планы Вашингтона выйти из ДРСМД; региональные проблемы, в том числе Сирия, Ближний восток, Корейский полуостров, Иранская ядерная программа и Украина, и обсуждение путей по вывода из тупика двусторонних российско-американских отношений.

Озвученная Ю.Ушаковым просьба Кремля обсуждать все модальности подготовки встречи двух президентов по официальным каналам, а не через СМИ, судя по твиту Д.Трампа, не была услышана.

Кроме оказавшейся под вопросом встречи с президентом США, у В.Путина запланирован завтрак с канцлером Германии Ангелой Меркель, беседы с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, председателем КНР Си Цзиньпином и встреча с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Салманом, от которой ждут важных результатов для мирового рынка нефти.

Еще ряд контактов, в том числе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, намечены у президента РФ, "на ногах" - во время концерта и приема от имени президента Аргентины, которые состоятся в пятницу вечером.

По завершении мероприятий в рамках саммита G20 в субботу начнется официальный визит В.Путина в Аргентину, в ходе которого он проведет переговоры с президентом страны Маурисио Макри, будет подписан ряд двусторонних документов.

В воскресенье президент вернется в Россию.