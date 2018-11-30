Зурабишвили пока не планирует налаживать отношения с Россией

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили считает преждевременным говорить о возможности возобновления сотрудничества с Россией.
"Я не думаю, что пока Россия ведет себя так на линии оккупации (. . .), а также с учетом того, как Россия сейчас ведет себя в отношении Украины, не думаю, что сегодня мы можем перейти к сотрудничеству", - заявила С.Зурабишвили в интервью Русской службе британской телерадиокорпорации Би-Би-Си.
Вопрос об "оккупационной линии", как в Тбилиси называют границы Абхазии и Южной Осетии, она затронула и в интервью "Евроньюс".
"Наша безопасность напрямую связана с США, НАТО и Евросоюзом. На нашей оккупационной линии именно Евросоюз осуществляет наблюдательскую миссию, и мы хотели бы еще большего включения Евросоюза для большего сохранения безопасности вдоль оккупационной линии", - сказала С.Зурабишвили.
В ходе избирательной президентской кампании оппозиция обвиняла ее в сотрудничестве с Москвой и в том, что ее высказывания о начале Грузией войны в Южной Осетии успешно были использованы российской стороной в Гаагском международном суде. Оппозиционеры считают, что на основании этого заявления грузинских военнослужащих могут обвинить в совершении военных преступлений в августе 2008 года.
Тогда еще кандидату в президента Грузии С.Зурабишвили пришлось сделать не одно разъяснение по этому поводу.
"Когда я говорю, что тогдашнее правительство Грузии поддалось на провокации России, я не говорю, что виновата Грузия, что Грузия начала войну, что Россия - не агрессор и не оккупант. Я говорю, что тогдашний президент Саакашвили и тогдашнее правительство допустили большую ошибку или совершили преступление, последствия которого мы испытываем на себе, наши беженцы и проживающие на оккупированных территориях наши беззащитные граждане. Россия вторглась в Грузию танками и военными самолетами, а не Грузия вторглась в Россию", - сказала С.Зурабишвили журналистам.
Она также заявила, что "Россия была оккупантом и агрессором, начиная с 1801 года, когда нарушила заключенный Георгиевский трактат, и когда нарушила в 1921 году признанный ею же суверенитет Грузии, из-за чего моим родителям пришлось покинуть родину, и я родилась в эмиграции".
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