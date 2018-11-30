Группа Marriott объявила об утечке данных 500 млн клиентов

Персональные данные 500 млн человек, останавливавшихся в гостиницах группы Marriott International Inc. по всему миру, могли оказаться в руках злоумышленников, сообщила компания в пятницу.
В пресс-релизе Marriott говорится об "инциденте в области безопасности данных" в системе бронирования Starwood.
Для 327 млн гостей информация включала различные сочетания имени, номера телефона, номера паспорта, адреса электронной почты, почтового адреса, даты рождения и пола.
Возможен доступ к данным о банковских картах некоторых клиентов, хотя эта информация хранится в зашифрованном виде.
Marriott отмечает, что сигналы о взломе системе поступили 8 сентября, а 19 ноября компания смогла расшифровать информацию и понять, о каком объеме данных идет речь.
Гендиректор гостиничного оператора Арне Соренсон пообещал сделать все возможное, чтобы ответить на вопросы клиентов, для этого создан специальный сайт и работает колл-центр.
Акции Marriott дешевеют на 5,6% на предварительных торгах в Нью-Йорке в пятницу.
Компания Marriott International создана в 1927 году, сейчас она объединяет более 6,7 тыс. гостиниц под 30 брендами в 130 странах мира. Центральный офис расположен в Бетесде (пригород Вашингтона, США). Выручка компании в 2017 фингоду превысила $22 млрд.
Помимо собственно бренда Marriott, ей также принадлежат Bulgari Hotels & Resorts, Ritz-Carlton, St. Regis, Sheraton, Autograh и другие.
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