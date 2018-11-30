Экс-главред Forbes Russia Муртазаев возвращается в журнал в качестве гендиректора

Новым гендиректоров Forbes Russia станет его бывший главный редактор Эльмар Муртазаев, занимавшая этот пост Наталья Гандулина станет его заместителем из-за проблем с гражданством.
"Мы объявляем о плановом завершении этапа аудита и антикризисного управления компанией. Наталья Гандурина, исполнявшая обязанности гендиректора в последние три месяца, покидает свой пост. Новым гендиректором Forbes Russia станет член Совета директоров компании Эльмар Муртазаев", - сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью журнала Дмитрий Озман в пятницу.
Владелец издания Магомед Мусаев сообщил, что Н.Гандулина с 1 декабря перейдет на позицию замгендиректора по коммерции с 1 декабря текущего года в связи с действующим законодательством о СМИ.
В свою очередь Н.Гандурина пояснила, что не может занимать должность гендиректора издания, так как не является гражданкой РФ.
"В связи с отсутствием у меня российского гражданства я не могу занимать должность Генерального Директора Ао "АС РУС МЕДИА", издателя Forbes Russia Я рада возвращению Эльмара в Forbes в новом качестве, и хочу пожелать нашей команде успехов в достижении очень амбициозных целей", - сказала Н.Гандурина.
В.Мусаев поблагодарил ее за согласие исполнять обязанности гендиректора в непростой для него период знакомства с новым бизнесом.
"В ходе работы над стратегией издания я принял решение пригласить на позицию гендиректора Forbes Russia одного из авторов проекта новой стратегии, члена Совета директоров Эльмара Муртазаева. Для Эльмара это будет возвращением в Forbes, но в новом качестве - не главного редактора, а руководителя этого бизнеса в период предстоящей нам амбициозной мультимедийной трансформации издания", - сказал М.Мусаев, выразив уверенность, что знания и опыт нового гендиректора "позволит нам с уверенностью смотреть в будущее планируемых нами реформ".
В свою очередь Э.Муртазаев сообщил, что переговоры о том, чтоб он возглавил бизнес Forbes прошли на фоне обсуждения основных положений новой стратегии компании. "Стратегия кажется мне интересной и амбициозной. Реализовать ее будет непросто, поэтому принять на себя эту ответственность показалось мне важным шагом в развитии моей карьеры", - сказал он, поблагодарив Н.Гандурину за проделанную ею работу в качестве гендиректора издания.
30 августа стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен М.Мусаев, бывший главред журнала Николай Усков вернётся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Н.Мазурин. Издателем Forbes была назначена Н.Гандурина.
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