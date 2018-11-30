Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 2 Дек 11° 3 Дек 11°

СНГ 30.11.2018 17:54

Экс-главред Forbes Russia Муртазаев возвращается в журнал в качестве гендиректора

Новым гендиректоров Forbes Russia станет его бывший главный редактор Эльмар Муртазаев, занимавшая этот пост Наталья Гандулина станет его заместителем из-за проблем с гражданством.

"Мы объявляем о плановом завершении этапа аудита и антикризисного управления компанией. Наталья Гандурина, исполнявшая обязанности гендиректора в последние три месяца, покидает свой пост. Новым гендиректором Forbes Russia станет член Совета директоров компании Эльмар Муртазаев", - сообщил "Интерфаксу" директор по связям с общественностью журнала Дмитрий Озман в пятницу.

Владелец издания Магомед Мусаев сообщил, что Н.Гандулина с 1 декабря перейдет на позицию замгендиректора по коммерции с 1 декабря текущего года в связи с действующим законодательством о СМИ.

В свою очередь Н.Гандурина пояснила, что не может занимать должность гендиректора издания, так как не является гражданкой РФ.

"В связи с отсутствием у меня российского гражданства я не могу занимать должность Генерального Директора Ао "АС РУС МЕДИА", издателя Forbes Russia Я рада возвращению Эльмара в Forbes в новом качестве, и хочу пожелать нашей команде успехов в достижении очень амбициозных целей", - сказала Н.Гандурина.

В.Мусаев поблагодарил ее за согласие исполнять обязанности гендиректора в непростой для него период знакомства с новым бизнесом.

"В ходе работы над стратегией издания я принял решение пригласить на позицию гендиректора Forbes Russia одного из авторов проекта новой стратегии, члена Совета директоров Эльмара Муртазаева. Для Эльмара это будет возвращением в Forbes, но в новом качестве - не главного редактора, а руководителя этого бизнеса в период предстоящей нам амбициозной мультимедийной трансформации издания", - сказал М.Мусаев, выразив уверенность, что знания и опыт нового гендиректора "позволит нам с уверенностью смотреть в будущее планируемых нами реформ".

В свою очередь Э.Муртазаев сообщил, что переговоры о том, чтоб он возглавил бизнес Forbes прошли на фоне обсуждения основных положений новой стратегии компании. "Стратегия кажется мне интересной и амбициозной. Реализовать ее будет непросто, поэтому принять на себя эту ответственность показалось мне важным шагом в развитии моей карьеры", - сказал он, поблагодарив Н.Гандурину за проделанную ею работу в качестве гендиректора издания.

30 августа стало известно, что новым владельцем российского Forbes стал бизнесмен М.Мусаев, бывший главред журнала Николай Усков вернётся в издание на новую должность редакционного директора, обязанности главреда вновь будет исполнять шеф-редактор журнала Н.Мазурин. Издателем Forbes была назначена Н.Гандурина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ФОРБС, РУКОВОДСТВО, ИЗМЕНЕНИЯ


Похожие новости


Батурина сохранила первое место в списке богатейших женщин России по версии Forbes Путин по-прежнему в тройке самых влиятельных людей по версии Forbes

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]