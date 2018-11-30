Евросоюз может в декабре продлить санкции против России - Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил о возможности продления Евросоюзом антироссийских санкций в декабре из-за инцидента с украинскими военными судами в Керченском проливе.
"Я уверен, что Европейский союз сможет продлить санкции в отношении России в декабре", - сказал Д.Туск на пресс-конференции в Буэнос-Айресе в пятницу, назвав недопустимым подобные действия российской стороны.
"Я хочу здесь подчеркнуть, что Европейский союз един в поддержке суверенитета и территориальную целостность Украины", - отметил глава Евросовета.
Говоря о трудностях международной торговли в настоящий момент, среди угроз для торговли Д.Туск назвал "российскую агрессию на Украине".
25 ноября в Керченском проливе российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины, направлявшиеся в Азовское море. Несколько украинских моряков получили ранения. В связи с инцидентом в России возбуждено дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы).
В ФСБ РФ заявили, что украинские военные суда вошли в территориальные воды РФ по указанию киевских властей, и характеризовали инцидент как провокацию, которую координировали два сотрудника СБУ.
Кроме того, российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив. Были задержаны в общей сложности 24 украинских военных моряка, из них трое ранены. Раненым оказали медпомощь. Все задержанные арестованы судом Симферополя до 25 января 2019 года.
В Киеве назвали действия российских пограничников неправомерными.
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