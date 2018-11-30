Американо-израильский проект резолюции с осуждением ХАМАСа 3 декабря может быть вынесен на голосование Генассамблеи ООН - СМИ

Подготовленный США в соавторстве с Израилем проект резолюции с осуждением радикальной палестинской группировки ХАМАС, как ожидается, в понедельник, 3 декабря, будет вынесен на голосование на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщила газета "Таймс оф Израэл" со ссылкой на представителя израильской миссии в Нью-Йорке.
Издание отмечает, что в случае принятия это будет первая резолюция, осуждающая ХАМАС.
Ранее сообщалось, что инициатором проекта выступила постпред США при ООН Никки Хейли, которая до конца года покинет этот пост.
В Израиле резолюцию окрестили "прощальным подарком" Н.Хейли.
Документ осуждает террористическую деятельность ХАМАС, включая ракетные обстрелы израильской территории, использование гражданских ресурсов в военных целях, подстрекательство к насилию.
В проекте содержится требование к ХАМАС немедленно прекратить любые насильственные действия, включая запуск "огненных" шаров.
В работе над документом принимают участие израильские дипломаты, в том числе постпред Израиля при ООН Дани Данон.
По сообщениям израильских СМИ, после внесения ряда изменений в текст документа о его поддержке заявили все 28 стран-членов Евросоюза.
ЕС согласился поддержать проект после того, как США включили в него положение о том, что будущее мирное соглашение между Израилем и палестинцами должно основываться на международном праве и учитывать соответствующие резолюции СБ ООН. При этом в тексте не упоминается формулировка "два государства для двух народов".
Накануне глава политбюро ХАМАСа Исмаил Ханийя направил председателю Генассамблеи ООН письмо, призвав блокировать американо-израильский проект.
Постпред Израиля в ответ заявил, что "обращение террористической организации за содействием в ООН сродни просьбе о помощи, адресованной полиции серийным убийцей".
В начале ноября ситуация в секторе Газа обострилась: палестинские группировки обстреливали ракетами юг Израиля, израильские военные в ответ провели операции и удары по объектам, связанным с ХАМАСом и другими группировками в секторе Газа.
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