Среднесуточная добыча нефти на блоке АЧГ в 2018г составит 581 тыс. баррелей - вице-президент ВР-Azerbaijan

Среднесуточная добыча нефти на блоке месторождений Азери-Чираг-Гюнешли по итогам 2018 года составит 581 тыс. баррелей, сообщил вице-президент ВР-Azerbaijan Бахтияр Асланбейли.
«По итогам года среднесуточная добыча на АЧГ составит 581 тыс. баррелей нефти», - сказал Б.Асланбейли журналистам в пятницу.
Как сообщалось ранее, среднесуточная добыча нефти на блоке в 2017 году составила 588 тыс. баррелей
По итогам января-сентября 20018 года среднесуточная добыча нефти на АЧГ составила 588 тыс. баррелей. В результате на блоке было добыто 22 млн тонн нефти (161 млн баррелей), что соответствует показателю аналогичного периода прошлого года.
Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и боководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года. Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.
По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), американских Chevron (9,57%), ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Statoil (7,27%), турецкая TPAO (5,73%).
Инвестиции в рамках нового соглашения оценивают в $43 млрд на период до 2050 года. Объем добычи нефти планируется более 500 млн тонн.
Добыча нефти на месторождении Чираг началась с ноября 1997 года, с центральной части месторождения Азери - с 13 февраля 2005 года, с 30 декабря 2005 года - с западной части Азери, с 21 октября 2006 года - с восточной части Азери, с начала апреля 2008 года - с глубоководной части месторождения Гюнешли, с 29 января 2014 года – с западной части месторождения Чираг.
Б.Рустамбеков
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