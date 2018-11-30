Деятельность Путина одобряют около двух третей россиян - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по состоянию на конец ноября составил 62,4%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.
По данным социологического исследования, поступившим в "Интерфакс" в пятницу, показатель одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева за период с 19 по 25 ноября составил 34,9%, а правительства РФ - 38,1%.
В.Путин возглавляет рейтинг доверия политикам (35,6%). Второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,8%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (12,7%), отмечают социологи.
Электоральный рейтинг партий, по данным ВЦИОМ, выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 33,9%, КПРФ - 16,7%, ЛДПР - 11,5%, "Справедливой России" - 6,1%.
В инициативных всероссийских опросах ежедневно принимают участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет не менее, чем в 80 регионах РФ.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»