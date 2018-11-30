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СНГ 30.11.2018 18:43

Деятельность Путина одобряют около двух третей россиян - опрос

Рейтинг одобрения деятельности президента РФ Владимира Путина по состоянию на конец ноября составил 62,4%, свидетельствует опрос ВЦИОМ.

По данным социологического исследования, поступившим в "Интерфакс" в пятницу, показатель одобрения работы премьер-министра Дмитрия Медведева за период с 19 по 25 ноября составил 34,9%, а правительства РФ - 38,1%.

В.Путин возглавляет рейтинг доверия политикам (35,6%). Второе и третье место занимают министр обороны Сергей Шойгу (15,8%) и глава МИД РФ Сергей Лавров (12,7%), отмечают социологи.

Электоральный рейтинг партий, по данным ВЦИОМ, выглядит следующим образом: "Единая Россия" - 33,9%, КПРФ - 16,7%, ЛДПР - 11,5%, "Справедливой России" - 6,1%.

В инициативных всероссийских опросах ежедневно принимают участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет не менее, чем в 80 регионах РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ПОЛИТИКИ, РЕЙТИНГ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]