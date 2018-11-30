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Регион 30.11.2018 16:59

Иран не будет ждать вечно создания ЕС механизма платежей в обход США - Аракчи

Замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Евросоюзу нужно дать больше времени для создания канала платежей между Ираном и ЕС в обход санкций США, однако в Тегеране не могут ожидать результатов вечно.

"Попытки Европы создать финансовый механизм продолжаются, несмотря на растущее давление со стороны США", - приводит агентство ИРНА слова А.Аракчи.

По его словам, власти Ирана убеждены, что "Европе надо дать больше времени".

"Однако мы не будем ждать вечно", - подчеркнул А.Аракчи

Ранее американское издание "Уолл-стрит джорнэл" сообщало, что Франция и Германия объединили силы для создания канала платежей, на который не влияли бы санкции США против Ирана.

По словам дипломатов из ФРГ и Франции, в одной из их стран разместится компания, которая и займется таким каналом. В случае, если она будет зарегистрирована на территории Франции, главой станет представитель Германии, и наоборот. В финансировании проекта будут участвовать оба государства.

Крупнейшие европейские страны хотят спасти соглашение 2015 года по иранскому атому, известное как Совместный всеобъемлющий план действий, после того, как президент Дональд Трамп вывел США из него в мае. Их цель - помочь европейским компаниям продолжить сотрудничество с Ираном, несмотря на американские санкции.

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Тэги: ИРАН, ЕС, ПЛАТЕЖИ, МЕХАНИЗМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]