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Макроэкономика 30.11.2018 17:00

Fitch ожидает ускорения темпа роста экономики Азербайджана в 2019г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорение темпов роста экономики Азербайджана в 2019 году.

«В 2019 году экономика Азербайджана будет расти быстрее на фоне восстановления доверия населения и увеличения бюджетных расходов», - отмечается в отчете Fitch по развивающимся странам Европы.

Согласно прогнозам агентства, Азербайджан, наряду с Македонией и Словакией, станут тремя странами региона, где в 2019 году будет наблюдаться ускорение темпов экономического роста.

«Темпы экономического роста в 2019 году замедлятся в 18 из 21 развивающихся стран Европы. Причинами этого являются ужесточение денежно-кредитной политики и напряжение на рынке труда», - отмечается в отчете.

Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%, в 2019 году – 3,6%.

В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1% после спада на 3,1% в 2016 году.

А.Мамедов

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Тэги: FITCH, ЭКОНОМИКА, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]