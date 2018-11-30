Fitch ожидает ускорения темпа роста экономики Азербайджана в 2019г

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ожидает ускорение темпов роста экономики Азербайджана в 2019 году.
«В 2019 году экономика Азербайджана будет расти быстрее на фоне восстановления доверия населения и увеличения бюджетных расходов», - отмечается в отчете Fitch по развивающимся странам Европы.
Согласно прогнозам агентства, Азербайджан, наряду с Македонией и Словакией, станут тремя странами региона, где в 2019 году будет наблюдаться ускорение темпов экономического роста.
«Темпы экономического роста в 2019 году замедлятся в 18 из 21 развивающихся стран Европы. Причинами этого являются ужесточение денежно-кредитной политики и напряжение на рынке труда», - отмечается в отчете.
Правительство Азербайджана рост ВВП в 2018 году прогнозирует на уровне 2%, в 2019 году – 3,6%.
В 2017 году рост ВВП Азербайджана составил 0,1% после спада на 3,1% в 2016 году.
А.Мамедов
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