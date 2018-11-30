По факту взрыва на АЗС в Тертере возбуждено уголовное дело по статьям нарушение правил охраны труда и безопасности

Тертерская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 162.1 «Нарушение правил охраны труда» и 223.1 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» УК Азербайджана по факту взрыва на АЗС «Pat Oil» в Тертерском районе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, в результате инцидента пострадали 5 сотрудников АЗС.

В четверг на АЗС «Pat Oil» в селе Гарадаглы Тертерского района АЗС прогремел взрыв. ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.

Р.Бабаев