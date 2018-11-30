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Происшествия 30.11.2018 17:08

По факту взрыва на АЗС в Тертере возбуждено уголовное дело по статьям нарушение правил охраны труда и безопасности

Тертерская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 162.1 «Нарушение правил охраны труда» и 223.1 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» УК Азербайджана по факту взрыва на АЗС «Pat Oil» в Тертерском районе.

Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, в результате инцидента пострадали 5 сотрудников АЗС.

В четверг на АЗС «Pat Oil» в селе Гарадаглы Тертерского района АЗС прогремел взрыв. ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.

Р.Бабаев

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Тэги: ВЗРЫВ, АЗС, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]