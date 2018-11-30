По факту взрыва на АЗС в Тертере возбуждено уголовное дело по статьям нарушение правил охраны труда и безопасности

Тертерская районная прокуратура возбудила уголовное дело по статьям 162.1 «Нарушение правил охраны труда» и 223.1 «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах» УК Азербайджана по факту взрыва на АЗС «Pat Oil» в Тертерском районе.
Как сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Генпрокуратуре, в результате инцидента пострадали 5 сотрудников АЗС.
В четверг на АЗС «Pat Oil» в селе Гарадаглы Тертерского района АЗС прогремел взрыв. ЧП произошло во время переливания топлива из бензовоза емкостью 60 т в подземное хранилище АЗС.
Р.Бабаев
Парламент Азербайджана принял в I чтении изменения в законодательство, определяющие сроки проведения выборов президента
Анкара, Баку и Исламабад обсуждают проведение совместных военных учений
Парламент Азербайджана одобрил отправку миротворцев в Южный Судан
Нефть дешевеет и завершает месяц рекордным падением за 10 лет, Brent торгуется у $58,58 за баррель
Азерэнержи получит 12 млн манатов на совершенствование деятельности малых и средних электростанций
В Азербайджане весной 2019г вступят в силу новые правила классификации активов банков
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Евросоюз готов к любому сценарию Brexit - Туск
Суд в Эстонии суд разрешил выдать США пятерых жителей республики, подозреваемых в участии в наркобизнесе
Армения намерена сохранить союзнические отношения с РФ - Пашинян
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»