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Дальнее зарубежье 30.11.2018 19:35

Лидеры США, Мексики и Канады подписали новое торговое соглашение взамен NAFTA

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в пятницу на полях саммита G20 подписали новое торговое соглашение - USMCA, заменяющее прекратившее действие соглашение NAFTA.

Соглашение NAFTA, действовавшее с 1994 г., будет аннулировано. Новое соглашение USMCA впервые охватит сферу финансовых услуг, цифровой экономики.

Ранее Д.Трамп называл USMCA самой современной и сбалансированной торговой сделкой в истории США.

"Это самая продвинутая торговая сделка в мире, с амбициозными положениями по цифровой экономике, патентам. Очень важная сделка", - заявлял Д.Трамп.

В ходе переговоров с Канадой и Мексикой Д.Трамп угрожал отказаться от NAFTA или заменить его двусторонними соглашениями, если Мексика и Канада не пойдут на уступки в сфере внешней торговли. Канада согласилась присоединиться к трехсторонней сделке в последний момент.

Масштабы торговли США, Мексики и Канады превышают $1 трлн в год.

Пересмотр NAFTA или отказ от него являлось одним из предвыборных обещаний Д.Трампа. По его мнению, это соглашение было невыгодно США, и он называл его "одной из худших торговых сделок".

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Тэги: США, КАНАДА, МЕКСИКА, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]