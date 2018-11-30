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ТЭК 30.11.2018 17:23

BP создаст искусственный остров на одном из морских месторождений в азербайджанском секторе Каспия

Компания BP планирует создать искусственный остров на мелководье Абшеронского архипелага на Каспии, заявил вице-президент компании по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«Компания BP планирует в 2019 году пробурить две разведочные скважины на мелководье Абшеронского архипелага. Одна из этих скважин попадает на местность Гарабаддаг, где глубина моря составляет всего 2-5 метров. Там будет возведен искусственный остров», - сказал Б.Асланбейли журналистам в пятницу.

В 2016 году на мелководье Абшеронского архипелага были проведены сейсмические исследования, которые охватывали территорию площадью в 1,52 тыс. кв. км, из которых на суше - 90 кв. км.

По итогам сейсмических работ на мелководье Абшеронского архипелага были выбраны три участка для ведения буровых работ.

Соглашение о разделе продукции (PSA, СРП) между SOCAR и BP на разработку и геологоразведочные работы на мелководье Абшеронского архипелага было подписано 22 декабря 2014 года.

Контрактная площадь составляет около 1,9 тыс. кв. км, 50% доли в соглашении принадлежит BP, 50% - SOCAR.

Работы в рамках соглашения разделены на три этапа: первичная разведка, основная разведка, разработка месторождений.

В рамках первого этапа в течение 30 месяцев BP должна была провести 3D-сейсмику и 2D-сейсмику, а также оценку влияния работ на окружающую среду на всей контрактной площади. В случае, если BP в течение этого периода обнаружит перспективные структуры, компания вправе выбрать до четырех таких структур и перейти к следующему этапу – основной разведке.

Соглашением предполагается, что этап разработки будет длиться 23 года, но этот период может быть продлен. BP должна приступить к промышленной добыче в течение 36 месяцев с начала этапа разработки.

Б.Рустамбеков

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Тэги: BP, МЕСТОРОЖДЕНИЕ, ОСТРОВ


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