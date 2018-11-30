Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана при попытке нарушения границы, нарушитель стрелял по пограничникам - ГПС

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения вооруженными лицами госграницы.
«29 ноября примерно в 19:10 пограничники обнаружили следы на азербайджано-иранской государственной границе в районе села Эдише Джалилабадского района», - говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Азербайджана.
К указанному району были направлены дополнительные пограничные силы. «Примерно в 21:25 пограничный наряд заметил в темноте двух убегающих мужчин. На требование пограничников остановиться один из нарушителей границы стал отстреливаться. Ответным огнем пограничники ранили его в ногу», - сообщает ПГС.
Второму нарушителю удалось скрыться.
Раненным нарушителем оказался гражданин Ирана Насири Шахзад Шекар, у него были обнаружены автомат марки АКМ-74 калибра 7,62 мм, прибор ночного видения и мобильный телефон. До ранения он произвел в сторону пограничников более 20 выстрелов, один из которых попал в служебный автомобиль сотрудников ПГС.
Задержанный был доставлен в Джалилабадскую Центральную районную больницу.
В ходе расследования выяснилось, что Насири Шахзад Шекар был задержан 20 сентября 2007 года азербайджанскими пограничниками и позднее осужден за контрабанду наркотиков. 6 апреля 2014 года он был передан соответствующим госструктурам Ирана.
Также удалось установить, что 21 июня 2018 года Н.Ш.Шекар ранил азербайджанского сержанта Рамазана Курупова, участвовавшего в операции по предотвращению попытки нарушения ирано-азербайджанской границы. «Посетивший в пятницу место происшествия начальник ГПС Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев вручил награды пограничникам, отличившимся при задержании Шекара», - сказано в сообщении.
Р.Бабаев
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