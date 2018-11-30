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Происшествия 30.11.2018 17:37

Азербайджанские пограничники задержали гражданина Ирана при попытке нарушения границы, нарушитель стрелял по пограничникам - ГПС

Азербайджанские пограничники предотвратили попытку нарушения вооруженными лицами госграницы.

«29 ноября примерно в 19:10 пограничники обнаружили следы на азербайджано-иранской государственной границе в районе села Эдише Джалилабадского района», - говорится в сообщении пресс-центра Государственной пограничной службы Азербайджана.

К указанному району были направлены дополнительные пограничные силы. «Примерно в 21:25 пограничный наряд заметил в темноте двух убегающих мужчин. На требование пограничников остановиться один из нарушителей границы стал отстреливаться. Ответным огнем пограничники ранили его в ногу», - сообщает ПГС.

Второму нарушителю удалось скрыться.

Раненным нарушителем оказался гражданин Ирана Насири Шахзад Шекар, у него были обнаружены автомат марки АКМ-74 калибра 7,62 мм, прибор ночного видения и мобильный телефон. До ранения он произвел в сторону пограничников более 20 выстрелов, один из которых попал в служебный автомобиль сотрудников ПГС.

Задержанный был доставлен в Джалилабадскую Центральную районную больницу.

В ходе расследования выяснилось, что Насири Шахзад Шекар был задержан 20 сентября 2007 года азербайджанскими пограничниками и позднее осужден за контрабанду наркотиков. 6 апреля 2014 года он был передан соответствующим госструктурам Ирана.

Также удалось установить, что 21 июня 2018 года Н.Ш.Шекар ранил азербайджанского сержанта Рамазана Курупова, участвовавшего в операции по предотвращению попытки нарушения ирано-азербайджанской границы. «Посетивший в пятницу место происшествия начальник ГПС Азербайджана, генерал-полковник Эльчин Гулиев вручил награды пограничникам, отличившимся при задержании Шекара», - сказано в сообщении.

Р.Бабаев

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Тэги: ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]