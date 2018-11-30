ВР готова работать с Азербайджаном для развития ветряной и солнечной энергии

Компания ВР и министерство энергетики Азербайджана до конца 2018 года подпишут меморандум по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.
«ВР и Минэнерго Азербайджана подпишут меморандум и создадут рабочую группу. Мы представим имеющиеся у нас возможности. В основном мы готовы работать в сфере ветряной и солнечной энергии», сказал Б.Асланбейли.
Как ранее сообщалось, министр энергетики Азербайджана встретился с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.
В ходе встречи, ВР предложила создать совместную рабочую группу с Азербайджаном по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и подписать меморандум о взаимопонимании с Минэнерго.
Кроме того, представители ВР провели презентацию на тему «Возможности альтернативной энергии в Азербайджане».
Б.Рустамбеков
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