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ТЭК 30.11.2018 17:40

ВР готова работать с Азербайджаном для развития ветряной и солнечной энергии

Компания ВР и министерство энергетики Азербайджана до конца 2018 года подпишут меморандум по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии, сообщил вице-президент нефтегазовой компании BP по внешним связям и стратегическим вопросам в Азербайджане, Грузии и Турции Бахтияр Асланбейли.

«ВР и Минэнерго Азербайджана подпишут меморандум и создадут рабочую группу. Мы представим имеющиеся у нас возможности. В основном мы готовы работать в сфере ветряной и солнечной энергии», сказал Б.Асланбейли.

Как ранее сообщалось, министр энергетики Азербайджана встретился с делегацией во главе с региональным президентом BP по Азербайджану, Грузии и Турции Гэри Джонсом.

В ходе встречи, ВР предложила создать совместную рабочую группу с Азербайджаном по сотрудничеству в сфере возобновляемых источников энергии и подписать меморандум о взаимопонимании с Минэнерго.

Кроме того, представители ВР провели презентацию на тему «Возможности альтернативной энергии в Азербайджане».

Б.Рустамбеков

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Тэги: ВР, МИНЭНЕРГО, МЕМОРАНДУМ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]