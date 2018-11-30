Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 12°

Дальнее зарубежье 30.11.2018 21:36

Россия, Иран и Турция нацелены на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии - Путин

Россия вместе с Ираном и Турцией нацелена на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии в Женеве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнёрами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией. Нацелены на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета в Женеве", - заявил В.Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.

Среди других первоочерёдных задач в этой стране В.Путин назвал восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев.

"Надеюсь, что и страны БРИКС подключатся к гуманитарным программам помощи в этой стране", - заявил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, СИРИЯ, КОМИТЕТ


Похожие новости


Путин "на полях" саммита G20 проведет встречи с Меркель, Макроном и Си Цзиньпином, переговорит с Эрдоганом Путин ставит задачу повысить защищенность объектов ТЭК от террористических и иных угроз Бизнесмен Агаларов доложил Путину о строительстве домов для дольщиков обанкротившейся Urban Group Путин заявил, что пока не собирается покидать президентский пост: куда вы так спешите Россия открыта к сотрудничеству с США - Путин Путин предложил США отказаться от односторонних запретов и искать точки соприкосновения с партнерами

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]