Россия, Иран и Турция нацелены на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии - Путин

Россия вместе с Ираном и Турцией нацелена на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета по Сирии в Женеве, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Для долгосрочной стабилизации ситуации в Сирии важно продвигать реальный процесс политического урегулирования. В этих целях Россия плотно работает с партнёрами в рамках астанинского формата: с Ираном и Турцией. Нацелены на скорейшее формирование и созыв Конституционного комитета в Женеве", - заявил В.Путин, выступая на встрече БРИКС "на полях" саммита G20.

Среди других первоочерёдных задач в этой стране В.Путин назвал восстановление экономики и инфраструктуры, создание условий для возвращения беженцев.

"Надеюсь, что и страны БРИКС подключатся к гуманитарным программам помощи в этой стране", - заявил В.Путин.