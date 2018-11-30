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Финансы 30.11.2018 18:08

В Азербайджане весной 2019г вступят в силу новые правила классификации активов банков

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана утвердила новые правила классификации банковских активов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.

Новые правила вступят в силу с 29 мая 2019 года.

Согласно правилам, активы вновь будут делиться на стандартные и нестандартные. К стандартным активам относятся удовлетворительные и находящиеся под надзором, а к не стандартным – неудовлетворительные, опасные и безнадежные активы.

Классификация активов будет вестись в отдельности по сроку задержек (опозданий) и показателям качества, тогда как ранее проводилась одна классификация, с учетом этих двух показателей. Если в результате двух классификаций категории активов будут отличаться, то за основу берется более низкая категория классификации. Также новые правила предусматривают разделение активов на обеспеченные и необеспеченные.

Классификация активов определяется по нижеследующей таблице:

Если рыночная стоимость обеспечения актива снижается ниже 100% от общей суммы актива в случае, если обеспечение приемлемое и 150% - в случае если оно неприемлемое, обеспеченные активы классифицируются по срокам задержек, предусмотренных для необеспеченных активов.

Срок задержки актива рассчитывается с даты, утвержденной в качестве срока выплаты основной суммы или процентных задолженностей.

Каждая категория классификации активов обладает своими показателями и критериями.

Кроме того, правила подразумевают правила создания резервов и списания активов, классификацию потребительских кредитов, реструктуризированных активов, межбанковских требований и внебалансовых обязательств.

А.Мамедов

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Тэги: АКТИВЫ, КЛАССИФИКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]