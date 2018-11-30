В Азербайджане весной 2019г вступят в силу новые правила классификации активов банков

Палата по надзору за финансовыми рынками Азербайджана утвердила новые правила классификации банковских активов, сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан» источник на финансовом рынке.
Новые правила вступят в силу с 29 мая 2019 года.
Согласно правилам, активы вновь будут делиться на стандартные и нестандартные. К стандартным активам относятся удовлетворительные и находящиеся под надзором, а к не стандартным – неудовлетворительные, опасные и безнадежные активы.
Классификация активов будет вестись в отдельности по сроку задержек (опозданий) и показателям качества, тогда как ранее проводилась одна классификация, с учетом этих двух показателей. Если в результате двух классификаций категории активов будут отличаться, то за основу берется более низкая категория классификации. Также новые правила предусматривают разделение активов на обеспеченные и необеспеченные.
Классификация активов определяется по нижеследующей таблице:
Если рыночная стоимость обеспечения актива снижается ниже 100% от общей суммы актива в случае, если обеспечение приемлемое и 150% - в случае если оно неприемлемое, обеспеченные активы классифицируются по срокам задержек, предусмотренных для необеспеченных активов.
Срок задержки актива рассчитывается с даты, утвержденной в качестве срока выплаты основной суммы или процентных задолженностей.
Каждая категория классификации активов обладает своими показателями и критериями.
Кроме того, правила подразумевают правила создания резервов и списания активов, классификацию потребительских кредитов, реструктуризированных активов, межбанковских требований и внебалансовых обязательств.
А.Мамедов
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