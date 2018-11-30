Азерэнержи получит 12 млн манатов на совершенствование деятельности малых и средних электростанций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении уставного капитала ОАО «Азерэнержи» из госбюджета на 12 млн манатов.
Согласно распоряжению, данные средства будут направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ и закупок необходимого оборудования для электростанций «Баку», «Астара» и «Йеникенд».
Средства на эти цели, будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.
Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.
А.Мамедов
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