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ТЭК 30.11.2018 18:18

Азерэнержи получит 12 млн манатов на совершенствование деятельности малых и средних электростанций

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился об увеличении уставного капитала ОАО «Азерэнержи» из госбюджета на 12 млн манатов.

Согласно распоряжению, данные средства будут направлены на проведение ремонтно-восстановительных работ и закупок необходимого оборудования для электростанций «Баку», «Астара» и «Йеникенд».

Средства на эти цели, будут выделены из Резервного фонда президента, предусмотренного в госбюджете на 2018 год.

Соответствующее распоряжение И.Алиева опубликовано в пятницу на сайте главы государства.

А.Мамедов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]