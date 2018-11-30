Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 12°

Дальнее зарубежье 30.11.2018 21:18

Лавров об отмене Трампом встречи с Путиным: Насильно мил не будешь, будем ждать нового случая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине не будет способствовать решению международных проблем, Москва будет ждать другого случая.

"Не мне оценивать президента, исхожу из того, что в свойственном ему стиле Д.Трамп написал твит, из которого я узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем, но, естественно, насильно мил не будешь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", находясь на саммите "Группы двадцати" в Аргентине.

"Если в этой ситуации президенту США давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая", - отметил российский министр.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с В.Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - добавил Д.Трамп.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ТРАМП, РЕАКЦИЯ


Похожие новости


Лавров: Запад продолжает нагнетать напряженность близ российских границ От встречи Путина и Трампа не стоит ждать сенсационных инициатив - Лавров Лавров заявил о необходимости скорейшего завершения расследования дела Хашкаджи Лавров обсудит во Франции иранскую ядерную сделку, Сирию и ДРСМД - МИД РФ Намерение США выйти из ДРСМД является вызовом для безопасности России и Белоруссии - Лавров Лавров посетит Италию и Португалию на следующей неделе - МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]