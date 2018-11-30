Лавров об отмене Трампом встречи с Путиным: Насильно мил не будешь, будем ждать нового случая

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что отмена президентом США Дональдом Трампом встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Аргентине не будет способствовать решению международных проблем, Москва будет ждать другого случая.
"Не мне оценивать президента, исхожу из того, что в свойственном ему стиле Д.Трамп написал твит, из которого я узнал эту новость. Я сомневаюсь, что это шаг, который будет способствовать решению целого ряда важных международных проблем, но, естественно, насильно мил не будешь", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24", находясь на саммите "Группы двадцати" в Аргентине.
"Если в этой ситуации президенту США давление со стороны русофобов типа Украины и ее спонсоров мешает нормально развивать отношения с президентом России, то, наверное, будем ждать нового случая", - отметил российский министр.
Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с В.Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.
"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - добавил Д.Трамп.
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