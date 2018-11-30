Полиция в Брюсселе применила водометы против представителей бельгийского движения "желтых жилетов", когда начавшаяся блокировкой автомобильного транспорта в Брюсселе акция привела к беспорядкам, сообщил в пятницу телеканал BFM.

Применить водяные пушки полиция была вынуждена, чтобы рассеять толпу людей, которые пытались пройти в нейтральную зону - квартал правительственных зданий. В ответ в нее полетели камни, бильярдные шары, петарды и дымовые шашки.

Около 300 участников несанкционированной акции предприняли попытку пройти в зону, на территории которой запрещены любые манифестации, сообщила СМИ официальный представитель столичной полиции Илзе Ван де Кере.

Разбушевавшиеся "желтые жилеты" повалили несколько столбов, опрокинули полицейский автомобиль, еще один подожгли. Порядка 60 человек задержали, потому что у них нашли запрещенные предметы - ножи и петарды.

Протесты начались утром в пятницу на важном для автомобильного движения в Брюсселе перекрестке авеню Дез Ар и улицы Луа, они создали огромную пробку вблизи квартала учреждений ЕС.

Полиция призывает граждан избегать района столкновений. Несколько брюссельских автомобильных туннелей закрыты.

Бельгийские "желтые жилеты" подхватили акцию французских "желтых жилетов", протестующих против повышения цен на топливо.