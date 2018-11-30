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Дальнее зарубежье 30.11.2018 21:55

Трамп и Путин не поприветствовали друг друга на G20

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед началом фотографирования лидеров G20 в Буэнос-Айресе не поприветствовали друг друга.

За церемонией фотографирования из пресс-центра наблюдали десятки журналистов.

В.Путин поднялся на подиум для фотографирования раньше американского коллеги, Д.Трамп прошел мимо него.

Затем главы государств "большой двадцатки" направились в зал первого пленарного заседания.

В.Путин шел одним из первых, на отдалении от него - президент США.

В зале "пленарки" В.Путин тепло поздоровался с наследным принцем Саудовской Аравии, кресло которого, согласно рассадке, находится рядом с креслом президента РФ. Затем В.Путин занялся лежащими перед ним бумагами.

Д.Трамп в это время перемещался по залу, общаясь то с одним, то с другим зарубежным руководителем.

Первое заседание, в котором будут принимать участие только главы государств G20, пройдет в формате ретрита - свободного обмена мнениями.

Накануне Д.Трамп написал в Twitter, что отменяет встречу с В.Путиным в Аргентине из-за инцидента в Керченском проливе.

"На основании того факта, что корабли и моряки не вернулись на Украину из России, я решил, что для всех заинтересованных сторон будет лучше отменить запланированную ранее встречу в Аргентине с президентом Владимиром Путиным", - написал он. "Я буду снова готов к содержательному саммиту (с В.Путиным - ИФ), как только эта ситуация будет урегулирована", - добавил Д.Трамп.

Заместитель пресс-секретаря госдепа США Роберт Палладино позднее пояснил, что "агрессия, свидетелями которой мы стали на этой неделе, неприемлема, и (Д.Трампом) был послан сильный сигнал". На уточняющий вопрос журналиста, насколько сильный сигнал был послан, Р.Палладино ответил: "Изоляция".

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Тэги: АРГЕНТИНА, G20, ПУТИН, ТРАМП

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]