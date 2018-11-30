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СНГ 30.11.2018 22:18

"Уходящий" парламент Молдавии собрался напоследок отстранить Додона от должности президента

Спикер парламента Молдавии Андриан Канду попросил подготовить документы о порядке отстранения от должности президента страны Игоря Додона, предупредив его о возможности такого "сюрприза" еще до конца этого года.

"Парламент может принять такое решение в связи с вызывающим поведением президента, который в нарушение Конституции не промульгировал (не дал ход - ИФ) пять законов, повторно принятых парламентом", - сказал А.Канду в пятницу на заседании парламента в день истечения полномочий законодательного органа власти.

Он пояснил, что, согласно 89-й статье Конституции, "в случае совершения деяний, которые нарушают положения Основного закона, президент может быть отстранен от должности парламентом (двумя третями голосов избранных депутатов - "ИФ")".

В то же время, ряд депутатов отметили, что 30 ноября истекает срок полномочий парламента, который был избран 30 ноября 2014 года.

А.Канду возразил, что парламент после этой даты не имеет права принимать законы, но может принимать постановления. "Парламенту не придется принимать закон, чтобы отправить президента в отставку, поскольку это можно сделать решением законодательного органа", - заметил он.

Спикер заявил, что считает "этого президента незаконным, даже если он обладает легитимностью".

"Просим управление по вопросам права подготовить информационную записку о том, какова процедура и как составляется обращение в Конституционный суд по поводу отставки президента, чтобы на следующем заседании Постоянного бюро рассмотреть этот вопрос", - поручил А.Канду.

В конце заседания он заявил, что "парламент может преподнести сюрприз президенту еще до новогодних праздников".

"Если парламент нынешнего созыва уходит в историю, то стоит захватить с собой и президента. Может быть, с Новым годом народ будет поздравлять не президент, а и.о.президента", - подчеркнул А.Канду, намекая на себя.

Как сообщалось, за этот год решением Конституционного суда президент Игорь Додон пять раз был временно отстранен от должности из-за его отказа промульгировать законы или назначать министров. Эти функции выполнял председатель парламента.

В обращении к гражданам И.Додон заявил, что "парламент XX созыва полностью дискредитировал институт парламентаризма в Республике Молдова". Он подчеркнул, что "парламентские выборы 24 февраля 2019 года дают возможность вернуть страну на нормальный путь развития".

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Тэги: МОЛДАВИЯ, ПАРЛАМЕНТ, ПРЕЗИДЕНТ, ОТСТАВКА


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