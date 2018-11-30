Президент Польши пригласил избранного президента Грузии посетить Варшаву

Президент Польши Анджей Дуда пригласил Саломе Зурабишвили, победившую на президентских выборах в Грузии, в ближайшее время посетить с визитом Варшаву.

В поздравительном письме к С.Зурабишвили, текст которого в пятницу цитируют грузинские СМИ, А.Дуда выразил надежду на динамичное развитие польско-грузинских отношений.

"Польша неизменно поддерживает территориальную целостность Грузии в рамках ее международно признанных границ, а также поддерживает ее европейские и евроатлантические устремления", - говорится в послании А.Дуды.

Президент Польши заявил об активном политическом диалоге между двумя странами, что, по его словам, "необходимо сохранить и в будущем".

"Госпожа президент, примите мое приглашение по поводу визита в Польшу в возможное ближайшее время", - говорится в письме А.Дуды.

Накануне С.Зурабишвили заявила журналистам, что намерена совершить свой первый официальный визит в качестве президента Грузии в одну из стран Евросоюза, она не уточнила, какую именно европейскую столицу посетит первой.