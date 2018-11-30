Аэропорт Бишкека временно прекратил работу из-за снегопада

Международный аэропорт "Манас" в Бишкеке закрыт из-за сильного снегопада, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе воздушной гавани.

"Международный аэропорт "Манас" с 21:00 (18:00 мск) предварительно до 01:00 (23:00 мск) закрыт из-за обильного снегопада", - сказали в пресс-службе.

Собеседник агентства не уточнил, какое число рейсов отменно или задерживается, вместе с тем именно на ночное время в "Манасе" приходится пик приема и отправки воздушных судов.

Аэропорт "Манас" расположен в 25 км от Бишкека, сильный снегопад в киргизской столице начался во второй половине дня и, по прогнозам синоптиков, может продлиться еще несколько часов.

В связи с ухудшением прогноза погоды, МЧС Киргизии распространил штормовое предупреждение, известив водителей об опасности проезда через высокогорные трассы, включая соединяющую север и юг республики дорогу Бишкек - Ош, а также об опасности схода снежных лавин.