Путин встретится с Эрдоганом в субботу во время, когда могла быть встреча с Трампом - Песков

Президент РФ Владимир Путин в субботу в первой половине дня проведет отдельную встречу с президентом Турции Реджепом Таипом Эрдоганом, это стало возможным благодаря тому, что у президента появилось свободное время в графике на саммите G20, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Да, действительно завтра будет эта встреча в первой половине дня. Там возникла потребность продолжить доверительный диалог с Эрдоганом, в том числе этого требуют сирийские дела", - сказал, отвечая на вопрос "Интерфакса", Д.Песков.
Он добавил, что это стало возможным, в том числе, и из-за отмены встречи с президентом США Дональдом Трампом. "В том числе, хотя и не совсем в это время. График чуть-чуть модифицировали, и теперь согласована дополнительная встреча", - сказал Д.Песков.
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