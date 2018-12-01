Макрон призвал Эр-Рияд привлечь международных экспертов к расследованию убийства Хашкаджи

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.
В ходе беседы французский лидер призвал принца привлечь международных экспертов к расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. При этом в канцелярии президента Франции отметили, что Э.Макрон "твердо" настаивал на необходимости реализовать эту инициативу.
Стороны также обсудили ситуацию в Йемене. Э.Макрон указал на необходимость работать над тем, чтобы найти политическое решение конфликта.
Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.
Американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными".
В королевстве также проводится расследование, в ходе которого был взят под стражу 21 человек в связи с этим делом. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.
Ранее Франция ввела санкции в отношении 18 саудовских подданных в связи с убийством Дж.Хашкаджи. Им запретили въезд в страну.
Саммит G20 завершится 1 декабря.
Президент Алиев выразил соболезнование Трампу и Бушу-младшему в связи с кончиной Джорджа Буша-старшего
В Фонде помощи Вооруженным силам Азербайджана накоплено около $56,4 млн
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии 29 раз – Минобороны Азербайджана
Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1/т
Газпром привлек 3,4 млрд евро у ING, UniCredit, Intesa, JPMorgan
США в сентябре сохранили лидерство по добыче нефти в мире, добывая рекордные 11,48 млн б/с
Несовершеннолетний парашютист погиб на Сахалине
Азербайджанские таможенники предотвратили контрабанду крупной партии лекарственных препаратов из Турции - ГТС
Грузинская борьба "чидаоба" вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
ГААД получит 11 млн манатов на строительство автодороги на северо-западе Азербайджана
ГААД получит 9 млн манатов на строительство автодороги в Ярдымлинском районе
Представители дипкорпуса, аккредитованного в Азербайджане знакомятся с экспортным потенциалом южного региона - МИД
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Интересная акция от Bakcell для студентов университетов
Интересный конкурс от Bakcell для пользователей социальных сетей
Представитель АБР поделился своим опытом с участниками "UNEC Business English Conversation Club"
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»