Макрон призвал Эр-Рияд привлечь международных экспертов к расследованию убийства Хашкаджи

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе беседы французский лидер призвал принца привлечь международных экспертов к расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. При этом в канцелярии президента Франции отметили, что Э.Макрон "твердо" настаивал на необходимости реализовать эту инициативу.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене. Э.Макрон указал на необходимость работать над тем, чтобы найти политическое решение конфликта.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными".

В королевстве также проводится расследование, в ходе которого был взят под стражу 21 человек в связи с этим делом. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Ранее Франция ввела санкции в отношении 18 саудовских подданных в связи с убийством Дж.Хашкаджи. Им запретили въезд в страну.

Саммит G20 завершится 1 декабря.