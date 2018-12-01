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Дальнее зарубежье 01.12.2018 13:13

Макрон призвал Эр-Рияд привлечь международных экспертов к расследованию убийства Хашкаджи

Президент Франции Эмманюэль Макрон в пятницу провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20, сообщают французские СМИ со ссылкой на Елисейский дворец.

В ходе беседы французский лидер призвал принца привлечь международных экспертов к расследованию убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. При этом в канцелярии президента Франции отметили, что Э.Макрон "твердо" настаивал на необходимости реализовать эту инициативу.

Стороны также обсудили ситуацию в Йемене. Э.Макрон указал на необходимость работать над тем, чтобы найти политическое решение конфликта.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

Американское издание "Вашингтон пост" опубликовало информацию о выводах ЦРУ, согласно которым ответственность за убийство журналиста Дж.Хашкаджи лежит на саудовском наследном принце. В Эр-Рияде подобные сообщения опровергли, назвав их "безосновательными".

В королевстве также проводится расследование, в ходе которого был взят под стражу 21 человек в связи с этим делом. Им предъявлены обвинения, в отношении пятерых из них прокуратура намерена добиваться смертной казни.

Ранее Франция ввела санкции в отношении 18 саудовских подданных в связи с убийством Дж.Хашкаджи. Им запретили въезд в страну.

Саммит G20 завершится 1 декабря.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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