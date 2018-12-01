Парламент Молдавии в последний день работы одобрил проведение референдумов о сокращении количества депутатов и порядке их отзыва

Большинство депутатов парламента Молдавии проголосовали за проведение в день парламентских выборов 24 февраля 2019 года двух консультативных референдумов - о сокращении количества депутатов со 101 до 61 и о наделении избирателей правом отзыва депутатов, которые не справляются со своими обязанностями.

Представляя эту законодательную инициативу, депутат от правящей Демократической партии (ДПМ) Сергей Сырбу сказал, что проведение референдума в один день с парламентскими выборами позволит сократить расходы, поскольку для организации плебисцита понадобится только напечатать бюллетени.

"Мы проанализировали деятельность последних законодательных органов. Учитывая деятельность коллег из левого сектора (Партии социалистов - ИФ) и некоторых из центра (Партии коммунистов - ИФ), парламент можно сокращать и до меньшего количества депутатов, нежели до 61 депутата. Мы посчитали, что эта цифра (61 депутат - ИФ) с одной стороны обеспечит эффективность, а с другой - у нас не будет депутатов, которые спят четыре года в парламенте", - сказал он.

С.Сырбу пояснил, что вопрос по поводу отзыва депутата задается с целью выяснить, поддерживают ли избиратели подобный механизм, чтобы потом начать консультации и разработать критерии, по которым депутат может быть отозван.

Он сообщил, что ограничения, которые не позволяли провести референдум в один день с выборами, были устранены посредством принятия поправок в Кодекс о выборах.

Депутаты от оппозиции возразили, что таких поправок они не видели, а есть еще решение Конституционного суда от 2014 года, которое разъясняет, что "проводить референдумы в день выборов законодательство не позволяет".

Депутаты от Либеральной партии считают, что правящая партия не предоставила четкого обоснования, почему количество депутатов должно сократиться и почему именно до 61 человека. Кроме того, депутат-либерал Роман Боцан подчеркнул, что "процедуры отзыва депутатов не существует ни в одной демократической стране".

Парламентарий от Либерально-демократической партии Тудор Делиу заявил, что "правящее большинство что хочет, то и делает, не считаясь ни с демократическими нормами, ни с законодательством страны".

С.Сырбу в свою очередь заявил, что "референдумы будут носить консультативный характер, а окончательные решения будут приняты в зависимости от воли народа".

По мнению оппозиции, власти инициируют референдумы только для того, чтобы повысить активность избирателей на выборах и обеспечить их легитимность после того, как в прошлом году они отменили минимальную явку для признания выборов.

В пятницу истек четырехлетний мандат парламента Молдавии. После 30 ноября парламент может проводить заседания, но не имеет права принимать конституционные законы.

Парламентские выборы назначены на 24 февраля 2019 года. Избирательная кампания стартует 24 декабря.