Газпром привлек 3,4 млрд евро у ING, UniCredit, Intesa, JPMorgan

"Газпром" в отчете по МСФО за третий квартал раскрыл названия банков, у которых он в третьем квартале и октябре привлек кредиты на 3,4 млрд евро. Это банки ING-DiBa, UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg и JP Morgan Europe ltd.
Информацию о привлеченных кредитах "Газпром" публиковал в начале ноября в составе меморандума к новому выпуску еврооблигаций, но без указания кредиторов.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»