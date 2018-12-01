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ТЭК 01.12.2018 14:00

Газпром привлек 3,4 млрд евро у ING, UniCredit, Intesa, JPMorgan

"Газпром" в отчете по МСФО за третий квартал раскрыл названия банков, у которых он в третьем квартале и октябре привлек кредиты на 3,4 млрд евро. Это банки ING-DiBa, UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg и JP Morgan Europe ltd.

Информацию о привлеченных кредитах "Газпром" публиковал в начале ноября в составе меморандума к новому выпуску еврооблигаций, но без указания кредиторов.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, КРЕДИТЫ, БАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]