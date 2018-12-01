Газпром привлек 3,4 млрд евро у ING, UniCredit, Intesa, JPMorgan

"Газпром" в отчете по МСФО за третий квартал раскрыл названия банков, у которых он в третьем квартале и октябре привлек кредиты на 3,4 млрд евро. Это банки ING-DiBa, UniCredit S.p.A., Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg и JP Morgan Europe ltd.

Информацию о привлеченных кредитах "Газпром" публиковал в начале ноября в составе меморандума к новому выпуску еврооблигаций, но без указания кредиторов.