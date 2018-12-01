Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1/т

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

В ноябре экспортная пошлина на нефть составляла $152 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до $22,3 с $25,4 в ноябре.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $40,5 (в ноябре - $45,6 за тонну), на темные - $135,1 ($152).

Пошлина на экспорт товарного бензина снижена до $40,5 с $45,6, прямогонного бензина (нафта) - до $74,3 с $83,6 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ составила $22,1 (в ноябре - $59,1), на чистые фракции СУГ - $8,8 ($23,6).

Пошлина на кокс снизилась до $8,7 c $9,8 за тонну.