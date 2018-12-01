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ТЭК 01.12.2018 15:39

Экспортная пошлина на нефть в РФ с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1/т

Экспортная пошлина на нефть в России с 1 декабря снижена на $16,9, до $135,1 за тонну, следует из данных Минэкономразвития.

В ноябре экспортная пошлина на нефть составляла $152 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения в связи с формулой расчета, принятой в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли, осталась на нулевом уровне (обнулилась с 1 февраля 2015 года).

Пошлина на высоковязкую нефть снизилась до $22,3 с $25,4 в ноябре.

Пошлина на светлые нефтепродукты и масла составила $40,5 (в ноябре - $45,6 за тонну), на темные - $135,1 ($152).

Пошлина на экспорт товарного бензина снижена до $40,5 с $45,6, прямогонного бензина (нафта) - до $74,3 с $83,6 за тонну.

Пошлина на сжиженный газ составила $22,1 (в ноябре - $59,1), на чистые фракции СУГ - $8,8 ($23,6).

Пошлина на кокс снизилась до $8,7 c $9,8 за тонну.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ, ПОШЛИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]