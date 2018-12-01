Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства.
Дж.Буш-старший скончался в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.
Он принял участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии.
В 1988 году Дж.Буша-старшего избрали президентом США. Он занимал этот пост с 1989 по 1993 год, став 41-м президентом США. До этого в течение восьми лет был вице-президентом при Рональде Рейгане, а ещё ранее - возглавлял ЦРУ.
Его сын, Джордж Буш-младший пошёл по стопам отца, став 43-м президентом страны.
Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".
Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter заявление, в котором вместе с супругой соболезнует в связи с кончиной Дж.Буша-старшего. "Проявляя мудрость, здравый смысл и уверенное лидерство, президент Буш привёл нашу нацию и весь мир к победному и мирному завершению холодной войны. Работая на посту президента, он подготовил почву для последующих десятилетий процветания", - пишет, в частности, Д.Трамп.
Бывший президент США Барак Обама в своём заявлении также вспомнил о том, что "когда по всей Восточной Европе начались демократические революции, его (Дж.Буша-старшего - ИФ) твёрдое управление дипломатией сделало возможным то, о чем раньше и не мечтали - завершение холодной войны без единого выстрела".
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