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Дальнее зарубежье 01.12.2018 09:20

Скончался экс-президент США Джордж Буш-старший

Бывший президент США Джордж Буш-старший умер в возрасте 94 лет, сообщают в субботу американские СМИ со ссылкой на заявление представителя бывшего главы государства.

Дж.Буш-старший скончался в Хьюстоне в пятницу вечером по местному времени. В последние месяцы часто поступали сообщения о его плохом самочувствии.

Он принял участие во Второй Мировой войне, затем занимался нефтяным бизнесом. В 1964 году перешёл в политику, присоединившись к Республиканской партии.

В 1988 году Дж.Буша-старшего избрали президентом США. Он занимал этот пост с 1989 по 1993 год, став 41-м президентом США. До этого в течение восьми лет был вице-президентом при Рональде Рейгане, а ещё ранее - возглавлял ЦРУ.

Его сын, Джордж Буш-младший пошёл по стопам отца, став 43-м президентом страны.

Американские СМИ отмечают, что на срок президентства Дж.Буша старшего пришёлся ряд важных геополитических событий - таких, как распад СССР и международная военная операция против президента Ирака Саддама Хусейна "Буря в пустыне".

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Twitter заявление, в котором вместе с супругой соболезнует в связи с кончиной Дж.Буша-старшего. "Проявляя мудрость, здравый смысл и уверенное лидерство, президент Буш привёл нашу нацию и весь мир к победному и мирному завершению холодной войны. Работая на посту президента, он подготовил почву для последующих десятилетий процветания", - пишет, в частности, Д.Трамп.

Бывший президент США Барак Обама в своём заявлении также вспомнил о том, что "когда по всей Восточной Европе начались демократические революции, его (Дж.Буша-старшего - ИФ) твёрдое управление дипломатией сделало возможным то, о чем раньше и не мечтали - завершение холодной войны без единого выстрела".

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Тэги: США, БУШ, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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