Российские хакеры использовали для доступа к данным пользователей сообщения о Brexit - СМИ

Хакеры, которые работают на российскую военную разведку, использовали в ноябре для доступа к данным жертв фишинговые письма с информацией о Brexit, сообщает телеканал "Скай ньюс" со ссылкой на ирландскую консалтинговую компанию Accenture.
В заголовке текстового документа, вложенного в созданные хакерами фишинговые письма, использовалось слово Brexit и дата 15 ноября, отмечает телеканал. 14 ноября 2018 года британское правительство одобрило сделку по выходу Великобритании из ЕС, а в ночь на 15 ноября был опубликован текст соглашения.
Когда пользователи открывали приложенный документ, они видели вместо текста непонятные значки, а также оповещение с требованием запустить макрос. Следуя инструкциям, пользователи загружали на компьютер вредоносное ПО, которое давало хакерам доступ к компьютерам.
Телеканал не указывает, какое число компьютеров подверглось атаке вредоносного ПО и удалось ли хакерам получить доступ к важной информацию.
Accenture отмечает, что использование тематики Brexit означает, что хакеры "уделяют пристальное внимание политическим вопросам и могут оценить свежие новостные заголовки, чтобы создавать документы-приманки".
Accenture называет группу хакеров, рассылавших сообщения о Brexit - Snakemackerel - и заявляет, что власти Великобритании и Голландии связывали деятельность этой хакерской группировки с российской военной разведкой. Также компания утверждает, что одно из названий Snakemackerel - Fancy Bear.
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