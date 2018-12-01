ЮНЕСКО включила грузинскую национальную борьбу "чидаоба" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает министерство науки, образования, культуры и спорта Грузии.
По информации ведомства, решение об этом было принято на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое проходит с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий).
Чидаоба - грузинское национальное единоборство, борьба в одежде. Согласно легендам, чидаоба возникла из мифической схватки прародителя народа с диким зверем. В прошлом борьба входила в обязательный комплекс подготовки воинов-аристократов. Соревнования по борьбе часто приурочиваются в Грузии к национальным праздникам.
Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии (входит в структуру министерства науки, образования, культуры и спорта) в 2014 году присвоило борьбе "чидаоба" статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, а в 2016 году - статус памятника нематериальной культуры "национального значения".
Ранее ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества грузинское полифоническое пение, древний грузинский метод производства вина в глиняном сосуде - квеври, культуру трех систем письменности грузинского алфавита и традиционное грузинское застолье, которое называется "супра".
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