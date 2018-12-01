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Культура 01.12.2018 17:26

Грузинская борьба "чидаоба" вошла в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

ЮНЕСКО включила грузинскую национальную борьбу "чидаоба" в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, сообщает министерство науки, образования, культуры и спорта Грузии.

По информации ведомства, решение об этом было принято на заседании Межправительственного комитета по охране нематериального культурного наследия, которое проходит с 26 ноября по 1 декабря в Порт-Луи (Республика Маврикий).

Чидаоба - грузинское национальное единоборство, борьба в одежде. Согласно легендам, чидаоба возникла из мифической схватки прародителя народа с диким зверем. В прошлом борьба входила в обязательный комплекс подготовки воинов-аристократов. Соревнования по борьбе часто приурочиваются в Грузии к национальным праздникам.

Национальное агентство по охране культурного наследия Грузии (входит в структуру министерства науки, образования, культуры и спорта) в 2014 году присвоило борьбе "чидаоба" статус памятника нематериального культурного наследия Грузии, а в 2016 году - статус памятника нематериальной культуры "национального значения".

Ранее ЮНЕСКО включила в список нематериального культурного наследия человечества грузинское полифоническое пение, древний грузинский метод производства вина в глиняном сосуде - квеври, культуру трех систем письменности грузинского алфавита и традиционное грузинское застолье, которое называется "супра".

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Тэги: ГРУЗИЯ, БОРЬБА, СТАТУС, ЮНЕСКО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]