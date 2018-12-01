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Дальнее зарубежье 01.12.2018 17:53

В Австрии взяли под стражу подозреваемого в шпионаже в пользу РФ - СМИ

Австрийский отставной полковник, которого заподозрили в шпионаже в пользу России, взят под стражу, сообщает в пятницу агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП) со ссылкой на австрийские СМИ.

По их данным, 70-летнего мужчину задержали 30 ноября. Сотрудники прокуратуры Зальцбурга заявили, что он взят под стражу на время проведения расследования.

АП отмечает, что мужчину отпустили на свободу 13 ноября, когда суд Зальцбурга отклонил запрос прокуратуры, требовавшей оставить его под стражей. После этого прокуратура направила апелляцию на это решение в суд Линца. Теперь суд удовлетворил эту апелляцию.

Австрийские СМИ ранее в ноябре сообщили, что бывший офицер, ныне пенсионер, в период службы в австрийской армии около 20 лет занимался шпионажем в пользу России. Он мог, в частности, передавать России данные с семинаров НАТО.

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Тэги: АВСТРИЯ, РОССИЯ, ШПИОНАЖ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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