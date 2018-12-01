Радиолокационная станция (РЛС) загоризонтного обнаружения нового поколения "Контейнер", способная распознавать гиперзвуковые ракеты на расстоянии 3 тыс. километров и сопровождать одновременно 5 тыс. воздушных объектов, заступила на опытно-боевое дежурство в Мордовии, сообщили в Минобороны РФ в субботу журналистам.

"1 декабря на опытно-боевое дежурство в Мордовии заступила радиолокационная станция загоризонтного обнаружения нового поколения типа "Контейнер". РЛС способна контролировать полеты любых воздушных целей на расстоянии около 3 тысяч километров и может одновременно сопровождать более 5 тысяч воздушных объектов различных типов, включая малоразмерные", - отметили в Минобороны.

По информации военного ведомства, станция "обеспечит разведку воздушных объектов, в том числе и гиперзвуковых, над территорией западноевропейских государств и в юго-западном регионе".

"Аналогичные РЛС будут развертываться и на других стратегических направлениях", - подчеркнули в Минобороны.

2 декабря 2013 года Минобороны РФ уже объявляло о постановке станции "Контейнер" в Мордовии на опытно-боевое дежурство. Однако через неделю, 9 декабря 2013 года, министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил дооснастить станцию.

"Мы все прекрасно понимаем, что подобного рода узел и подобного рода станция позволяют нам расширить наши горизонты контроля и наблюдения за обстановкой на западном направлении. Исходя из этого, я требую от всех руководителей на этом направлении в строгом соответствии с утвержденными планами и графиком приступить к дооснащению радиолокационного узла", - сказал тогда С.Шойгу на селекторном совещании.

10 июня 2013 года генеральный конструктор Научно-производственного комплекса "НИИ дальней радиосвязи" (НПК "НИИДАР", входит в оборонный холдинг "РТИ") Сергей Сапрыкин сообщил, что станции "Контейнер" способны обнаруживать и сопровождать любые самолеты на дальности до 3 тыс. километров.

"Это новая генерация загоризонтных станций. Такие РЛС "заточены" отслеживать самолеты на дальности первого загоризонтного скачка на расстоянии до 3000 километров. Станция обнаруживает любой самолет, все что шевелится, начиная от разгона по взлетной полосе и дальше во всем воздушном пространстве", - сказал С.Сапрыкин.

По его словам, возможности РЛС "Контейнер" позволяют отслеживать даже самолеты малой авиации. "Я сам, сидя в Мордовии на приемной позиции такой станции, наблюдал, как голландские летчики учатся летать на маленьких спортивных самолетах", - заявил С.Сапрыкин.