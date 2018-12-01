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Происшествия 01.12.2018 19:00

Несовершеннолетний парашютист погиб на Сахалине

Уголовное дело по факту гибели на Сахалине подростка, разбившегося во время прыжка с парашютом, завело Дальневосточное следственное управление на транспорте (ДВСУТ) СКР.

"По факту гибели несовершеннолетнего во время тренировочных прыжков с парашютом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

Для установления всех обстоятельств трагедии следствие проводит комплекс мероприятий, "связанных с изъятием необходимой документации, а также допросом лиц, ответственных за организацию и проведение тренировочных прыжков".

14-летний подросток, который занимался в парашютной секции областного государственного автономного учреждения "Центр технических видов спорта" (ЦТВС), разбился 1 декабря во время тренировочных прыжков. По предварительным данным, у него не раскрылся основной парашют.

Проверку также проводит прокуратура региона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, САХАЛИН, ПОДРОСТОК, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]