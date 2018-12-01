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Происшествия 01.12.2018 13:21

Уголовное дело возбуждено по факту схода 35 вагонов под Омском

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела из-за схода вагонов грузового поезда на территории Омской области, сообщает пресс-служба управления.

"В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Сход 35 вагонов произошел в ночь на 1 декабря. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. При сходе с рельсов сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. Время задержки четырех поездов на станции Омск-Пассажирский составляет от одного до четырех часов.

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Тэги: РОССИЯ, ОМСК, ВАГОНЫ, ДЕЛО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]