Уголовное дело возбуждено по факту схода 35 вагонов под Омском

Следственные органы Уральского следственного управления на транспорте СКР начали расследование уголовного дела из-за схода вагонов грузового поезда на территории Омской области, сообщает пресс-служба управления.

"В настоящее время в рамках уголовного дела следователями устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится осмотр места происшествия, а также иные следственные действия, направленные, в том числе, на установление размера причиненного ущерба", - говорится в сообщении.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена).

Сход 35 вагонов произошел в ночь на 1 декабря. Пострадавших и угрозы экологической безопасности нет. При сходе с рельсов сошли несколько платформ с гусеничной военной техникой, которая направлялась на ремонт. Движение на перегоне открыто по одному пути и осуществляется в обоих направлениях. Время задержки четырех поездов на станции Омск-Пассажирский составляет от одного до четырех часов.