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Регион 01.12.2018 19:22

В Иране спустили на воду построенный без иностранной помощи эсминец

Иранские военные спустили на воду в Персидском заливе эсминец, построенный без помощи других государств, сообщают в субботу официальные СМИ Ирана.

Эсминец "Саханд", согласно сообщениям, способен находиться в море без дозаправки в течение примерно пяти месяцев, он малозаметен для радаров. Корабль вооружен, в частности, ракетами, способными поражать наземные и воздушные цели.

На строительство корабля ушло шесть лет.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ЭСМИНЕЦ, СТРОИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]