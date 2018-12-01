В Иране спустили на воду построенный без иностранной помощи эсминец

Иранские военные спустили на воду в Персидском заливе эсминец, построенный без помощи других государств, сообщают в субботу официальные СМИ Ирана.

Эсминец "Саханд", согласно сообщениям, способен находиться в море без дозаправки в течение примерно пяти месяцев, он малозаметен для радаров. Корабль вооружен, в частности, ракетами, способными поражать наземные и воздушные цели.

На строительство корабля ушло шесть лет.