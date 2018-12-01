Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 3 Дек 11° 4 Дек 10° 12°

Дальнее зарубежье 01.12.2018 13:20

Северокорейский военнослужащий перебежал на Юг

Военнослужащий из КНДР пересек демилитаризованную зону и перебежал в Южную Корею, сообщают в субботу сеульские СМИ.

Теперь южнокорейские власти намерены допросить перебежчика, чтобы выяснить детали того, как он смог целым и невредимым добраться до южнокорейской территории.

В сообщениях отмечается, что данный случай произошел в ситуации, когда обе Кореи предпринимают шаги, нацеленные на то, чтобы снизить уровень напряженности, особенно между военными.

Северокорейская сторона пока не комментировала инцидент.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕБЕЖЧИК


Похожие новости


Ким Чен Ын может до конца года посетить Южную Корею Южная Корея и КНДР могут обсудить открытие прямого авиасообщения - СМИ Встреча Помпео с эмиссаром Пхеньяна была отменена по инициативе Северной Кореи, разъяснили в Сеуле Сеул надеется на скорую встречу Помпео с представителем КНДР Южная Корея и КНДР договорились подать совместную заявку на проведение Олимпиады 2032 года Президент Южной Кореи анонсировал скорый визит Ким Чен Ына в Сеул

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]