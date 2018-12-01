Северокорейский военнослужащий перебежал на Юг

Военнослужащий из КНДР пересек демилитаризованную зону и перебежал в Южную Корею, сообщают в субботу сеульские СМИ.

Теперь южнокорейские власти намерены допросить перебежчика, чтобы выяснить детали того, как он смог целым и невредимым добраться до южнокорейской территории.

В сообщениях отмечается, что данный случай произошел в ситуации, когда обе Кореи предпринимают шаги, нацеленные на то, чтобы снизить уровень напряженности, особенно между военными.

Северокорейская сторона пока не комментировала инцидент.