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Здравоохранение 01.12.2018 13:37

Около 550 человек заразились ВИЧ-инфекцией в Азербайджане с начала 2018 года

Около 550 новых ВИЧ-инфицированных граждан было зафиксировано в Азербайджане в январе-ноябре текущего года, заявил и.о. директора Республиканского центра по борьбе со СПИДом Эльданиз Мурадов.

«За 11 месяцев 2018 года в Азербайджане было зафиксировано 547 новых носителя ВИЧ-инфекции. 529 из них (96,7%) являются гражданами Азербайджана (356 мужчин и 173 женщины), остальные 18 – иностранцами», - сказал Э.Мурадов на пресс-конференции по случаю Международного дня борьбы со СПИДом – 1 декабря.

По его словам, по данным на 1 декабря 2018 года, за все время в Азербайджане было зарегистрировано 6,111 тыс. ВИЧ-инфицированных граждан.

«Мужчины составляют 70,7% из них (4,32 тыс. человек), женщины – 29,3% (1,791 тыс.). 1,601 тыс. из них больны СПИДом. Число умерших от ВИЧ-инфекции в Азербайджане составило 950 человек», - отметил он.

Согласно статистике, с начала года 43,8% ВИЧ-инфицированных заразились путем инъекции наркотиков, 44,2% - во время гетеросексуального полового акта, 2,6% - при гомосексуальном половом контакте. В 1,8% случаев ВИЧ-инфекция перешла во время родов от матери ребенку, 0,2% - при переливании донорской крови, 7,6% заразившихся получили инфекцию.

Р.Бабаев

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Тэги: ВИЧ/СПИД, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]