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Регион 01.12.2018 20:12

Более 20 кораблей Каспийской флотилии смогут разместиться на новом пункте базирования в Дагестане после завершения строительства

В сухогрузной гавани Махачкалы (Дагестан) завершаются строительные работы по возведению основных объектов пункта базирования кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) Южного военного округа, сообщает пресс-служба ЮВО.

"В кратчайшие сроки в акватории нового пункта базирования выполнены дноуглубительные работы, строительство причальной стенки, устройство площадки для обеспечения швартовки и обслуживания маломерных судов. Причальный фронт составил более 160 погонных метров, при этом берегоукрепление выполнено на протяженности около 50 метров", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что плавучие двух- и трех- понтонные причалы способны разместить более 20 боевых кораблей и судов обеспечения Каспийской флотилии.

Ранее сообщалось, что строительство пункта базирования кораблей Каспийской флотилии в Дагестане будет завершено до конца 2018 года.

Министр обороны России Сергей Шойгу 2 апреля 2018 года сообщил о переводе Каспийской флотилии из Астрахани в Каспийск. Планируется, что Минобороны РФ завершит строительство военно-морской базы (ВМБ) в Дагестане в течение 2018-2020 годов.

КФл - старейшее оперативное объединение Военно-морского флота (ВМФ) России. Она была создана в 1722 году императором Петром Первым. Сегодня в составе флотилии более 70 различных надводных кораблей, поисково-спасательные суда, части береговых войск, авиацию, а также части специального, технического и других видов обеспечения. Свыше 85% техники и вооружения - современные образцы.

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Тэги: РОССИЯ, КАСПИЙ, ДАГЕСТАН, БАЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]