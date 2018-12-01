Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на Аляске

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в субботу на полуострове Аляска (США) в 60 км к северо-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:57 мск в субботу землетрясения имел координаты 61.46 градуса северной широты и -150.17 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

В пятницу на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.