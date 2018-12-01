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Дальнее зарубежье 01.12.2018 15:53

Землетрясение магнитудой 5,6 зафиксировано на Аляске

Подземный толчок магнитудой 5,6 зафиксирован в субботу на полуострове Аляска (США) в 60 км к северо-западу от Анкориджа, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала Геофизической службы, эпицентр зафиксированного в 10:57 мск в субботу землетрясения имел координаты 61.46 градуса северной широты и -150.17 градуса западной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре сейсмособытие оценивается как "очень сильное".

В пятницу на Аляске было зарегистрировано землетрясение магнитудой 7,0. Эпицентр находился в 13 километрах от города Анкоридж.

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Тэги: США, АЛЯСКА, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]