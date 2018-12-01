МОК не станет исключать бокс из программы Олимпиады 2020 года

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил о желании провести турнир по боксу на Олимпиаде-2020 в Токио.
"Мы хотим боксерский турнир на Играх в Токио и приложим все усилия для того, чтобы он там прошёл", - цитирует Т. Баха пресс-служба Федерации бокса России.
Накануне МОК по итогам заседания исполкома опубликовал заявление, в котором говорилось о планах заморозить проведение боксерского турнира на Играх-2020 в Токио из-за расследования в отношении Международной федерации бокса (AIBA). Оно было инициировано на основе доклада AIBA, в котором МОК не устроил ряд вопросов.
"Очень рад услышать правильные слова от руководителя Международного олимпийского комитета господина Баха. Надеюсь, что эти слова теперь будут подкреплены делами. Уверен, что бокс является флагманом летних Олимпийских игр и останется им", - заявил генеральный секретарь Федерации бокса России, член исполкома AIBA Умар Кремлев.
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