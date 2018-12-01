Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9367 RUR   0.0257 GBR   2.1727 TRY   0.3297

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.45 +1.16 Brent 59.51 +0.75

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 11° Завтра 11° 4 Дек 11° 5 Дек 10° 12°

СНГ 01.12.2018 21:01

Юго-западный участок Большого кольца Московского метро планируется запустить к 2021 году

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить к концу 2020 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Темпы работы на этом участке хорошие, здесь работает китайский подрядчик, который уже запустил четыре тоннелепроходческих комплекса, а в течение двух недель запустит и пятый", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, юго-западный участок Большого кольца метро со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" планируется запустить к концу 2020 года.

Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Его длина составит 70 км, на нем расположится 31 станция.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МОСКВА, МЕТРО, ЗАПУСК, ПЛАНЫ


Похожие новости


Рекламу в московском метро не будут размещать на станциях и эскалаторах В Москве планируется открыть более 20 станций метро в 2018 году На станции метро в центре Москвы, возможно, был распылен слезоточивый газ Беседин заявил, что подал в отставку, осознавая свою ответственность за катастрофу в метро Собянин уволил начальника московского метрополитена Беседина Собянин: к 2020 году в Москве построят 130 км линий метро, реконструируют и построят 400 км дорог

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]