Юго-западный участок Большого кольца Московского метро планируется запустить к 2021 году

Строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро в Москве планируется завершить к концу 2020 года, заявил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Темпы работы на этом участке хорошие, здесь работает китайский подрядчик, который уже запустил четыре тоннелепроходческих комплекса, а в течение двух недель запустит и пятый", - сказал М.Хуснуллин.

По его словам, юго-западный участок Большого кольца метро со станциями "Аминьевское шоссе", "Мичуринский проспект" и "Проспект Вернадского" планируется запустить к концу 2020 года.

Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующего кольца. Его длина составит 70 км, на нем расположится 31 станция.