В Польше работают почти 2 млн украинцев и учатся около 40 тыс. студентов из Украины, сообщил глава МИД

В Польше находятся почти 2 млн украинцев, которые работают на польскую экономику, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве.

Кроме того, по словам Я.Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тыс. студентов из Украины.