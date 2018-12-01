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СНГ 01.12.2018 21:29

В Польше работают почти 2 млн украинцев и учатся около 40 тыс. студентов из Украины, сообщил глава МИД

В Польше находятся почти 2 млн украинцев, которые работают на польскую экономику, сообщил министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович.

"Согласно разным оценкам, в Польше находятся уже почти 2 млн украинцев, которые работают у нас в ключевых сферах экономики: строительстве, сельском хозяйстве, услугах. Мы ценим их усилия и взнос в развитие нашего государства", - сказал он на заседании украинско-польского форума партнерства в субботу в Киеве.

Кроме того, по словам Я.Чапутовича, в польских вузах учатся почти 40 тыс. студентов из Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПОЛЬША, РАБОТНИКИ, МИД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]