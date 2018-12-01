В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа, сообщил премьер Франции Эдуар Филипп.
По его данным, в Париже в акциях протеста, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тыс. Если эти цифры подтвердятся, то это намного меньше, чем во время аналогичных акций в прошлые выходные.
В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.
Как сообщалось, все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.
На прошлой неделе в центре французской столицы прошла очень масштабная демонстрация "Желтых жилетов", протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.
Елисейские поля - одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Они известны, в частности, возведенной по распоряжению Наполеона Триумфальной аркой, а также - многочисленными магазинами, часть которых - люксовые.
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