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Дальнее зарубежье 01.12.2018 16:45

В Париже во время беспорядков задержали 107 демонстрантов

Сотрудники французской полиции в субботу задержали 107 человек в ходе столкновений с демонстрантами в центре Парижа, сообщил премьер Франции Эдуар Филипп.

По его данным, в Париже в акциях протеста, организованных движением "Желтые жилеты", участвуют 5,5 тыс. человек, а во всей Франции - 36 тыс. Если эти цифры подтвердятся, то это намного меньше, чем во время аналогичных акций в прошлые выходные.

В то же время французские СМИ отмечают, что на акции протеста в Париже зафиксировано много случаев столкновений агрессивно настроенных демонстрантов с полицией. В частности, такие случаи произошли на Елисейских полях и на площади Шарля де Голля.

Как сообщалось, все магазины на Елисейских полях закрыты, причем владельцы постарались защитить витрины, чтобы хулиганы их не сломали.

На прошлой неделе в центре французской столицы прошла очень масштабная демонстрация "Желтых жилетов", протестующих против повышения цен на бензин. Во время беспорядков многие магазины понесли существенный ущерб. В эти выходные полицейские предприняли в центре Парижа жесткие меры по обеспечению безопасности. Такая обстановка, видимо, отпугнула многих протестующих, решивших не приходить в центр Парижа, отмечают СМИ.

Елисейские поля - одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Они известны, в частности, возведенной по распоряжению Наполеона Триумфальной аркой, а также - многочисленными магазинами, часть которых - люксовые.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ДЕМОНСТРАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]