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Культура 01.12.2018 21:56

Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

Музыканты группы IC3PEAK задержаны в Новосибирске в субботу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в экстренных службах региона.

"Музыкантов группы препроводили в линейное отделение полиции", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что послужило причиной задержания.

В Управлении на транспорте МВД по СФО факт задержания не опровергли, но и не подтвердили, пообещав уведомить, как только для СМИ появится соответствующая информация.

"Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю (участника группы Николая Костылева - ИФ) насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск-Главный", - написано на странице группы в одной из соцсетей.

В субботу у группы был запланирован концерт в Новосибирске, при этом музыканты были вынуждены сменить площадку его проведения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, МУЗЫКАНТЫ, ЗАДЕРЖАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]