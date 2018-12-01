Музыкантов группы IC3PEAK задержали в Новосибирске

Музыканты группы IC3PEAK задержаны в Новосибирске в субботу, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" источник в экстренных службах региона.

"Музыкантов группы препроводили в линейное отделение полиции", - сказал собеседник агентства, не уточнив, что послужило причиной задержания.

В Управлении на транспорте МВД по СФО факт задержания не опровергли, но и не подтвердили, пообещав уведомить, как только для СМИ появится соответствующая информация.

"Мы задержаны в Новосибирске при выходе из вагона поезда. Основания для задержания не установлены. На Колю (участника группы Николая Костылева - ИФ) насильно надели наручники и потащили в отделение. Находимся в линейном отделе, станция Новосибирск-Главный", - написано на странице группы в одной из соцсетей.

В субботу у группы был запланирован концерт в Новосибирске, при этом музыканты были вынуждены сменить площадку его проведения.